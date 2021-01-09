黃明志新歌〈笑著回家〉MV邀請澎恰恰演出，MV劇情講述因為大環境的關係被無預警告知最後一天上班，很多人失去工作要重整生活步調，澎恰恰飾演生意不好而承受債務壓力的餐廳老闆，黃明志說：「因爲澎哥真實經歷過MV發生的事情，相信在演内心戲的時候肯定會一般人多出很多。沒想到澎哥會答應這次的邀約，覺得非常榮幸。」

澎恰恰也提及當初收到邀約的時候，當下反應：「黃明志怎麽可能會找自己合作？感覺黃明志都找妖魔鬼怪在合作的？當下覺得很疑惑，之後看了劇本才發現故事寫的很像自己的經歷，歌曲也勵志能打動人才答應這次的合作，這也是我第一次幫別人跨刀演出MV角色。」

黃明志分享每個人都會因為人生際遇遭受一些打擊和低潮，但這些都是創作的養分，每次遇到不好的事情黃明志都會很難過，但時間一定不長。他會用其他工作來蓋掉不愉快的心情，所以在比較低落的時候，作品量反而會更多。他特別感謝博弈網站ECLBET贊助MV的製作，希望這首歌曲來鼓勵大家、撫慰人心！而他自己則因為疫情影響，還不確定能不能夠回家過年。

黃明志新歌〈笑著回家〉講述在外打拼的遊子過年準備回家吃團圓飯的心情。他說：「去年因為疫情關係倒了好多行業，很多人失去工作重整生活的步調,這首歌另外也對工作生活上面對的波折的人寫的一種心情，許多人在外無論發生什麽事情，回家的時候都會帶著一副沒事的感覺。」這首歌也是億萬夯曲〈漂向北方〉的2.0續集版，〈漂向北方〉是遊子離家工作的心情，〈笑著回家〉是遊子在過年准備回家吃團圓飯的心情，兩首歌前後呼應。

黃明志邀請澎恰恰演出〈笑著回家〉ＭＶ。（亞洲通文創提供）

黃明志邀請澎恰恰演出〈笑著回家〉ＭＶ。（亞洲通文創提供）

黃明志邀請澎恰恰演出〈笑著回家〉ＭＶ。（亞洲通文創提供）

(中時 )