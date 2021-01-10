台灣每4分31秒就有1人確診罹癌。除了靠定期檢查提早發現，我們對於身體異狀的覺察力，有助於提早發現疾病、盡早治療。

預防醫學與治療技術的進步，降低了癌症的死亡率，但生活型態與人口老化，卻讓罹癌人數有增加的趨勢。我們對於身體的異狀不該視而不見，但也無須反應過度。如果這些異常症狀持續好幾個月，應及早就醫找出問題，治癒機率就愈高。

可能和女性罹癌有關的身體異狀分別是：

1.皮膚癢不停

皮膚某些部位止不住癢，卻無法找出明確病因，腫瘤醫師提醒，小心是淋巴癌作祟。

淋巴癌是血癌的一種，是淋巴結產生病變。淋巴癌細胞會釋放特殊物質，導致病人皮膚發癢。

2.一喝酒、身體就痛

美國曾出現一名特殊病例：31歲病患，經常喝完酒沒多久，某些部位就開始疼痛，但喝其他飲料或進食，卻毫無影響，症狀持續長達3個多月。後來確診為何杰金氏淋巴瘤，也是血癌的其中一種。

罹患何杰金氏淋巴瘤的病患，在頸部和胸腔的淋巴結通常有腫脹的現象，酒精會引發這些部位的疼痛與不適。

3.更年期陰道出血

女性月經周期紊亂、荷爾蒙不順，是造成不正常出血的主因。不過婦科腫瘤醫師魯賓（Stephen Rubin）提醒，對經歷過更年期的熟齡女性來說，要格外當心持續性的陰道出血，因為可能是子宮內膜癌的前兆。

魯賓說，所幸子宮內膜癌多數在初期就能診斷出來，治癒率相對高。

他也建議，接近更年期的女性，要注意體重控制，因為肥胖也會增加罹患子宮內膜癌的機率。

4.耳朵莫名痛不停

明明耳道沒有感染、也沒有其他疾病，耳朵卻持續疼痛。這時可能要懷疑是來自於頭部或頸部的病灶所引起，口腔癌是其中之一。

腫瘤醫師解釋，持續性的耳朵疼痛，是舌頭或扁桃腺癌變的症狀，在初期容易被病患所忽略。如果耳朵痛的時間延續數周或數個月，一定要找醫生詳細檢查。

5.腹部脹氣

偶爾胃痛、腹部脹氣的腸胃問題，通常和癌症無關。不過持續性的脹氣，以及下腹部骨盆腔不適，有時可能是卵巢癌的徵兆。

台灣和美國的卵巢癌病例不算多，但由於初期無症狀，等到腹部出現不適時，通常已經演變成第三或第四期，存活率偏低。

6.頻尿

頻尿，是卵巢癌另一個令人意外的可能症狀。女性頻尿的原因，主要是泌尿道感染、膀胱過動症，或二型糖尿病。少數的卵巢癌病患，會因為腫瘤壓迫到膀胱，而導致頻尿。

7.骨頭痛

骨頭感覺不適，可能是撞傷、跌倒，或骨質疏鬆症所造成。特定部位的骨頭疼痛，如脊椎、骨盆、肋骨，可能和多發性骨髓瘤有關。

多發性骨髓瘤也是血癌的一種，年長者較容易發生。除了骨頭痛和骨折，也會發燒、疲累、體重減輕等。

8.喉嚨有異物感

經常感到吞嚥困難，如果沒有感冒、咽喉發炎，或胃食道逆流，要留意是否為頭頸癌或食道癌。

腫瘤科醫師大衛森（Bruce Davidson）曾收治一名長期吞嚥困難的病患，後來確診罹患舌癌。大衛森也觀察到，舌癌和扁桃腺癌的病患有增加趨勢，原因是感染人類乳突病毒HPV，造成癌變。

HPV病毒可潛伏在體內許多年後才出現症狀，而口愛是HPV主要的傳播途徑。

9.聲音突然沙啞

有些人因為感冒而暫時失聲，但突發性的聲音沙啞，小心是喉嚨癌變。

喉癌主要由抽菸和二手菸害引起，癌細胞會破壞喉嚨的組織，導致聲帶受損，連帶引發喉嚨與耳朵疼痛，頸部和喉嚨也會出現硬塊。腫瘤科醫生也提醒，喉癌有時會擴散到甲狀腺、氣管或食道，導致其他癌變。

10.貧血

貧血是許多女性共通的症狀，容易疲累、頭暈，貧血也是大腸癌的症狀之一。大腸癌會造成癌變部位持續出血，導致缺鐵性貧血。

(中時新聞網)