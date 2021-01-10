2021澳洲網球公開賽會外賽在卡達杜哈（男單）和阿拉伯聯合大公國杜拜（女單）進行，台灣20歲好手梁恩碩首輪經過三盤奮戰，可惜1比6、7比5及2比6無緣晉級。

去年受傷、動手術的梁恩碩，暌違10個月重返賽場，首戰就是2021澳網會外賽，首輪對抗前世界第5、目前世界131名的義大利選手艾拉尼（ Sara Errani），首盤開局梁恩碩連續兩個發球局被破，陷入0比4落後，因此1比6讓出首盤，第二盤梁恩碩奮力對抗，在該盤尾聲兩度破了艾拉尼發球局，以7比5追回一盤。

第三盤前段梁恩碩也都能和對方抗衡，可惜第6局和第8局又遭到破發，最終2比6吞下雙方交手2連敗，也結束澳網會外賽之旅，也是個人連續3年止步澳網會外賽第一輪。

男子好手吳東霖也要在澳網男單會外賽奮戰，首輪單挑世界排名191的英國選手克拉克（Jay Clarke），這是雙方生涯首度交手。

(中時 )