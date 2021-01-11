橙的(4554)公布2020年12月合併營收0.32億元，年減6.08％，主要受到歐洲封城影響營收，累計2020年營收3.54億元，年增2.04％。橙的表示，2020年因新冠肺炎疫情政府封城、民眾降低旅遊等因素影響下，全球汽車AM市場銷售表現受到嚴重衝擊，橙的在2020年全球AM市場業務銷售方面，除美國仍見全年4.5％的成長外，其他國家銷售皆呈現兩位數以上的減少，整體AM業務比重也下降至62.2％。然而，大陸TPMS強制安裝的新政策，使得公司在OEM業務年增1.4倍以上，整體OEM業務占全年營收比重來到37.8％。

橙的指出，目前全球車用電子朝向電動、智慧化等趨勢發展，公司在TPMS因掌握RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理等關鍵研發技術，能夠順利通過OEM客戶嚴格的認證標準，目前持續鎖定具有少量多樣特性的重型卡車、重型機車等利基型OEM市場發展。

現階段TPMS因上游關鍵零組件缺貨影響，造成市場供給與需求呈現緊張態勢，將對AM客戶增加庫存壓力，有助於AM訂單回籠。此外，由於目前全球疫苗研發及施打進度樂觀，全球政府也積極針對汽車產業推出促銷的相關政策以提振經濟表現，使得OEM客戶訂單能見度持續攀高。今年兩大業務具支撐力道，未來將逐步顯現在營收表現上。

(時報資訊)