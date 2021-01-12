真理大學台灣文學資料館11日爆出兩度換鎖，將82歲的名譽館長張良澤擋在門外，引發學界撻伐，將整件事指向校長陳奇銘，指他將台文館預算直接刪成0元，想搬走張良澤的文史資料，日前又爆出學生指控校長，在防疫期間舉辦流水席，邀百萬校友回娘家，席開百桌，千人群聚用餐無視防疫。

真理大學學生10日在Dcard爆料，表示學校為了防疫關閉校內通道愛智門，卻在去年10月31日校慶當晚，舉辦百萬校友回娘家活動，席開百桌，將近千人未戴口罩群聚用餐，遭學生質疑校長嘴上說防疫，卻舉辦千人流水席，「先不論事後有沒有造成影響，於疫情期間辦這種群聚餐會一點都不妥當」。

有網友表示，之前想跟學校付費借停車位，但學校表示疫情期間不對外開放而拒絕停車要求，結果校長自己在學校舉辦不戴口罩的流水席，讓他傻眼。

其中更有學生轉貼文章，指校長陳奇銘擔任中華海峽兩岸企業交流協會副會長，多年來帶領學生參加兩岸交流競賽，甚至在去年10月參加「海峽兩岸應急管理高峰論壇」，與大陸學者討論新冠肺炎等公共安全議題。

真理大學麻豆校區日前爆出台灣文學資料館創系主任及名譽館長張良澤，因該館兩度無預警換鎖，不得其門而入，甚至遭嗆「連職員都不是」，並稱真理大學陳奇銘校長上任以來，不只沒有關心台灣文學資料館，預算更是直接刪減為零，並曾指派人員打算搬走部分藏書，考慮關閉台文資料館，讓張良澤不勝唏噓，並拋下震撼彈，自己不會再擔任名譽館長。

學生指出真理大學校長在疫情期間舉辦千人流水席。(翻攝自Dcard)

網友指出，真理大學校長去年10月還曾大陸學者討論新冠肺炎等公共安全議題。(翻攝自Dcard)

對此，真理校長陳奇銘澄清這是誤會，因為真理南部分校需要遷回淡水，加上該台文館擁有鑰匙者較多，所以換鎖之後沒有與張館長溝通，經過解釋後，相信張教授會體諒，台文館收藏所有文獻與資料等同張的生命，願意成立專屬文物館。

(中時新聞網)