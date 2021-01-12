全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）宣布針對汽車應用推出新型TARA2000-AUT VCSEL泛光照明器系列，是業界首款獲得AEC-Q102汽車品質標準和ISO 26262功能安全標準認證的設備。

TARA2000-AUT產品非常適合採2D NIR成像或3D飛時測距技術的新型光學艙內感測（ICS）系統，該系統且支援下一代車輛輔助自動駕駛技術。

在駕駛行為偵測系統（DMS）中，例如追蹤駕駛在駕車時是否保持注意和專心，高光功率分布在整個照明領域（FOI）意味著單個TARA2000-AUT照明器可以取代多個低功率發射器。這為汽車OEM製造商節省了空間、零組件數量和成本。

TARA2000-AUT具有940nm的峰值光學輸出和很窄的光譜範圍，並協助汽車OEM輕鬆獲得對日光干擾的高度抵抗力，有效改善監控系統的效能和可靠性。

TARA2000-AUT還提供超寬的FOI，可在手勢感測應用中提供出色的回應性，並同時兼顧駕駛和乘客使用。寬FOI版本還適合於車廂內部監控系統，例如用於檢測安全帶是否繫妥、或偵測嬰兒座椅和兒童乘客以自動進行安全氣囊微調。此外，還可用以偵測停車後遺忘在車內的兒童、寵物或物品，這是造成嚴重傷害的潛在原因，如今可透過車廂內部光學監控來防止這種情況發生。

ams駕駛座艙感測部門經理Firat Sarialtun表示，ams所推出經過AEC-Q102認證的高效能產品，讓汽車OEM廠商終於有充分信心將更優異的VCSEL技術部署於車廂內各種感測應用。

對TARA2000-AUT光學特性的技術評估顯示，它的高光功率可均勻地分佈在整個FOI上，具有很高的訊噪比和高畫質，因此大幅減少了所需的照明器數量。此外，出色的發熱表現，還可以確保在所有溫度下穩定運行而無需犧牲光功率，並且無需配置額外的冷卻措施。

TARA2000-AUT的推出，將協助汽車製造商以更低的系統成本，開發出效能更佳的車廂內感測系統。

汽車製造商可以從ams的VCSEL照明器垂直整合製造模式中獲得充分信心，因為ams有能力進行大量生產，而無需依賴第三方關鍵零組件的有效供應。TARA2000-AUT是由ams內部設計和製造的VCSEL發射器，以及ams特有微透鏡陣列技術製成的散光器所組成，且完全整合在單一模組中。

匹配微光學以適合VCSEL發射器的特性，該照明器在矩形範圍內產生具有邊到邊高功率照明的均勻光束。這種緊密控制的照明特性和FOI能力，與2D和3D系統中使用的IR影像感測器的視場相匹配，進而有效提高了反射光訊號的強度和完整性。

(工商 )