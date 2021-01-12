桃園地院蔡姓男法官涉嫌2度偷拍曾姓女法官公務電腦Line訊息，被依妨害祕密罪嫌起訴，桃園地院12日首開庭，蔡男一開口就對曾女致歉，並當庭表示認罪，對於遭起訴的內容全數「沒意見」，全程在隔離室旁聽的曾女則懷疑蔡男竊錄對話的緣由，將於3月9日審判日時當庭陳述。

桃檢調查，蔡姓男法官和曾姓女法官原在桃園地院同一間刑事庭辦公室，蔡男曾介紹巫姓男性友人給曾女認識，但不知2人相識後進一步交往，去年5月25日下午2點，蔡男獨自在辦公室，從座位發現位於前方的曾女公務電腦，突然跳出巫男傳送的Line訊息，親暱稱曾女為「老婆」，因認為雙方都各自有配偶，震驚不已，當下即用手機翻拍2人對話。

蔡姓法官當晚即以手機電洽桃院邱姓院長告知此事，院長6月9日約談曾女，並出示曾女和巫男的親暱合照佐證，曾女解釋自己已無婚姻關係，邱隔天即告知蔡男雙方都是單身，但驚覺遭偷拍的曾女，悄悄在辦公桌上架設微型攝影機，同月17日下午4點，拍下蔡男2度偷拍她電腦從12點半到下午4點半非公開對話紀錄的事證。

曾姓女法官檢附證據對蔡男提告妨害祕密和誣告，桃檢同月29日持桃院核發的搜索票發動搜索，去年11月5日將蔡男依2個妨害祕密罪嫌起訴，誣告則獲不起訴。

桃園地院經電腦抽籤分案，正巧由蔡姓法官同期同學張明道擔任審判長負責審理，12日首度開庭，蔡男當庭向曾女表達歉意，坦言因誤會事實導致偷拍狀況非常抱歉，對於起訴書指涉犯罪事實全部承認，也都沒有任何意見。

但公訴檢察官指出，告訴人曾女對於蔡男在5月25日偷看她電腦Line訊息的動機有不同看法，聲請傳喚曾女，全程在隔離室旁聽的曾女也透過視訊告知審判長有遞交理由狀，將於審判日一併說明，審判長擇定3月9日再開庭審理。

(中時 )