合歡山積雪破紀錄 雪落武嶺成銀白世界 幻霧朦朧美翻 15:162021/01/12 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嶺合歡山12日白雪翩翩，許多民眾冒冷上觀景台看雪。（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合歡山武嶺12日積雪破紀錄達到10公分以上，觀景台走道堆滿厚厚白雪。（民眾提供／黃立杰南投傳真） 受寒流影響，近日高海拔山區降雪豐沛，合歡山在12日最新的一波寒流中下大雪，12日早上積雪超過10公分，創下今年冬天最大積雪厚度，包括武嶺觀景台，觀景台走道，都積滿厚厚白雪。 合歡山12日上午頂測得最低溫零下3度，山下的埔里鎮低溫也來到8度以下。不過即使是平日，民眾追雪的樂趣不減，管制口仍滿滿排隊掛雪鏈的車潮，道路、警示牌因低溫結冰，銀色世界相當壯觀。 福壽山再降皚皚白雪 蘋果屋如覆糖霜 新聞早班車》偏鄉金融資源少 難當上流老人 (中時 ) #合歡山 #積雪 #12日 #銀色世界 #觀景台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾2000遊客衝太平山賞殘雪 04:102021/01/12 地方新聞 台美交流限制解除！美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴 00:032021/01/12 國際 北京續推疫苗外交 逾40國採購 04:102021/01/12 焦點要聞 《盤後解析》台積電力挽「疫」外 台股守15500 14:322021/01/12 財經 《晨間解盤》未帶量長黑摜破5日線前 偏多為宜(日盛投顧提供) 09:242021/01/12 財經 15檔台積電大聯盟 法人狂買 04:102021/01/12 產業特刊 美系拉貨強 秀育躍興櫃黑馬 04:102021/01/12 產業特刊 蓬佩奧任內不訪台 最終站訪歐 04:102021/01/12 焦點要聞 台積電效應 供應鏈水漲船高 04:102021/01/12 證券．權證 世衛新冠溯源團 周四登陸 04:102021/01/12 焦點要聞 18家星級飯店食安出包 國賓、日月行館都上榜 13:332021/01/12 生活 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 確診醫師及女友足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 北部某醫院傳感染事件 院內最新狀況曝光 - 生活 醫護染疫恐再增接觸者 鄭文燦：停辦尾牙 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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