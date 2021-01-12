合歡山武嶺12日積雪破紀錄達到10公分以上，觀景台走道堆滿厚厚白雪。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

受寒流影響，近日高海拔山區降雪豐沛，合歡山在12日最新的一波寒流中下大雪，12日早上積雪超過10公分，創下今年冬天最大積雪厚度，包括武嶺觀景台，觀景台走道，都積滿厚厚白雪。

合歡山12日上午頂測得最低溫零下3度，山下的埔里鎮低溫也來到8度以下。不過即使是平日，民眾追雪的樂趣不減，管制口仍滿滿排隊掛雪鏈的車潮，道路、警示牌因低溫結冰，銀色世界相當壯觀。

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