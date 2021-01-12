指揮中心新的居家檢疫措施「一人一戶」，將自本周五開始實施，讓防疫旅館需求急速增加。經交通部緊急協調各地方政府及旅館公協會後，觀光局提出「合意短期使用」之應急方式，開放一般旅館自1月14日至2月11日投入防疫旅館，業者向入住者收取房費，若空房則由政府補貼，台北市上限5000元，中南部約3000元，依市場行情評估。

交通部觀光局長張錫聰說，另有一種「應急」方式，用短期使用方式來租斷願意稱為做防疫使用的旅館業，可以是獨棟或分層。

張錫聰說，如果旅館業者願意，所有客房由政府租斷，以一般來講平均每房3000元左右，可增加一些客房出來，如果是空房，由政府保證支付房價，費用是看空房量由政府負擔，如果住宿就由使用者支付房費，目前有增加到1400多間房間。新的方式剛出來，應急的使用期限只有29天，以春節連假為主，過後就沒有此制度，以正常防疫旅館方式來做。

張錫聰也說，短期旅館房價有上限，當然有市場行情的評估，以台北市來講，上限可到5000元，如果在中南部約3000元左右，這並非補貼入住的房價，而是補貼空房的房價，如果有入住，直接向使用者收取，因為提供給政府做防疫使用，造成空房，這由政府補助給業者。

觀光局表示，短期使用實施期限為1月14日至2月11日止，適用縣市為除了宜花東、離島等6縣市的16縣市。

此外，指揮中心也公告居家檢疫者返家檢疫需一人一戶。觀光局表示，若民眾訂不到房，家人可以考慮到外住宿，把居家留給檢疫者，目前已有部分旅館響應，推出房價最低2折，估可提供6950間房間數，房價只要1500至2000元左右。

張錫聰說，現行防疫旅館約1萬6000多間，若加上新增的數量及短租的防疫旅館、一般旅館，總數約2萬8千多家，後續會再持續努力。

(中時 )