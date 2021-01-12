農曆年前民眾湧入大賣場，桃消防局舉辦演練。(桃園市消防局四大隊提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆新年將至，各地賣場即將湧入採買人潮，為保障民眾春節前於大賣場採購年貨的消費安全，及提升店家員工對於災害之應變，桃園市消防局第四救災救護大隊12日擇定平鎮區家樂福量販店舉辦兵棋推演暨搶救演練，針對大型量販賣場提前進行模擬火災狀況應變搶救演練。

這次演練模擬大賣場電線走火，火災初期由賣場人員啟動自衛消防編組進行滅火、通報、避難引導、安全防護及緊急救護等任務分工，消防局接獲報案後，立即派遣救災車組前往現場，實施人命搜救、滅火搶救及傷患救護等任務；藉此次組合演練，針對該處所周遭地理環境、水源位置及建築物內部架構，預擬搶救部署方案，且加強消防人員火場救災能力，及提升賣場員工自衛消防編組應變能力，以達災害損失程度減至最低。

桃園市消防局第四救災救護大隊大隊長戴明杉表示，春節期間各大賣場人潮出入眾多，且該場所面積大，內部儲存大量商品，發生火災具有產生大量濃煙及高溫蓄積之危險性，藉由本次演練可強化賣場自衛消防編組各班別之應變作為，同時也讓消防同仁熟悉大賣場建築物特性及各項搶救部署計畫，除了維護春節期間公共安全，更能確保消防人員救災安全。

(中時 )