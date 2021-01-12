兒買進口車母低收資格遭取消 婦人鬧公所叫囂 坐上BMW走人（翻攝 臉書社團《爆怨2公社》）

一名女網友到公所申請中低收入戶證明時，目擊一名婦人因為低收資格被取消而大聲叫囂。原因是去年她兒子買了進口車被國稅局查到，資格失效。婦人大鬧公所跳針式地咆哮社工，離開時卻搭上一輛新的BMW車子離開。讓目擊網友不禁大嘆「幹嘛來搶窮人家的補助啊！ 」

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文指出，她為了兒子能夠學費減免，跑了一趟市公所申請中低收入證明。卻聽到前面一位阿姨大聲嚷嚷，原因是他的低收入資格今年被取消了，因為國稅局有查到，去年她兒子買了一輛進口車，因此取消她的低收資格。

原PO指出，這位阿姨無法接受，一直在無限重複一句話「我兒子買車關我什麼事？」、「我兒子買車關我什麼事？」、「我兒子買車關我什麼事？」。面對，阿姨跳針式的舉動，社工人員只能耐著性子盡力解釋。

不料，驚人的一幕就在原PO面前發生了，「等我辦完事準備離開時，看到阿姨搭著一台新BMW的車子離開了……」。原PO十分失落地，乖乖穿起雨衣，冒著又冰又冷的冰雨趕回家，同時深深感嘆「阿姨，妳有新車能坐好幸福欸！幹嘛來搶窮人家的補助啊！」

文章曝光，大批網友紛紛留言表示同情與不滿，「活該被取消!!」、「我好丟臉，好多中低收的過的比我還好....」「笑死，取消剛好」、「就是有這種人，應該連她之前領的都要追討回來才對」、「真的，假窮人很多」、「很多真正需要的人都請不過....」、「我以前去辦學貸時，有遇過開賓士車去辦的」、「挖.....這個高檔次了」、「假低收的一堆，每年出國旅行，手機拿蘋果，真正需要申請不到」、「單親、孩子領身障手冊，我癌症、身無恆產……我也申請不到……驚訝嗎？就是這樣。」

(中時新聞網)