本土醫護感染新冠肺炎，總統蔡英文12日在臉書上發文，有「三個一定」要拜託大家幫忙分享。（圖擷自蔡英文臉書）

繼上次紐籍機師傳染給女性友人，出現久違的本土新冠肺炎確診，今再增2例醫護感染病例，引起全台民眾關注。對此，總統蔡英文今（12）日在臉書上發文表示，已確認醫院內部安全不必封院。前立委醫師林靜儀也提醒，雖出現本土病例，但知道來源就不用恐慌。

蔡總統在發文中指出，有關今天公布的838、839本土案例，指揮中心已經有詳細說明。她則有「三個一定」要拜託大家幫忙分享出去。她請大家一定不要驚慌。目前疫調、篩檢都持續進行中，暫時沒有發現進一步的案例，該醫院也已經分艙分流控管，確認醫院內部是安全的，不必封院。

總統也請全民一定要支持醫護人員。特別是防疫最前線的醫護人員，為了照顧病患，必須暴露在風險中。但也正是因為有這些盡心盡力付出的醫護人員，才有台灣今天的生活如常。

最後總統還請民眾一定要落實防疫措施。疫情隨時有變化的可能，她還是要請大家持續戴好口罩、勤洗手，落實防疫措施。把自己照顧好，就是團結當醫護人員後盾最好的方式！

前立委林靜儀也在臉書上發文指出，知道來源就不用恐慌，這是院內感染，但不是「爆發」，而且醫療人員都已經盡到應有的防護。所有醫療人員都知道對待病毒的態度，就是謹守防疫程序 絕對謹慎，此次在醫療照護過程受感染的醫護辛苦了；你們已經很小心了，加油，祝福早日康復。

(中時新聞網)