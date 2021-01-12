大陸2020年12月新增貸款略勝預期。中國人民銀行12日公布，12月新增貸款人民幣（下同）1.26兆元，略勝市場預期的1.25兆元。
2020年全年新增貸款19.63兆元，較上年多增2.82兆元。分部門看，住戶貸款增加7.87兆元，其中，短期貸款增加1.92兆元，中長期貸款增加5.95兆元；企（事）業單位貸款增加12.17兆元。
2020年12月底，人民幣貸款餘額172.75兆元，年增長12.8％，增速與上月末持平，比上年同期高0.5個百分點。
12月底，廣義貨幣總計數（M2）餘額218.68兆元，年增長10.1％，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高1.4個百分點。
狹義貨幣（M1）餘額62.56兆元，年增長8.6％，增速比上月末低1.4個百分點，比上年同期高4.2個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.43兆元，年增長9.2％。
另外，12月份，社會融資規模增量1.72兆元，較上年同期少4,821億元，低於市場預期的2.185兆元。
2020年全年社會融資規模增量累計為34.86兆元，比上年多9.19兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加20.03兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1,450億元。
2020年末社會融資規模存量為284.83兆元，年增長13.3％。
(工商 )
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