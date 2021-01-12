苗栗一名44歲李姓男子，11日晚上與朋友聚餐喝酒，喝到大約晚間9點多，酒駕騎機車返家，行經通霄鎮福德路時，突然失控擦撞路旁辦喪事搭的棚架，將門口的罐頭塔撞得東倒西歪，且李男酒測值高達0.8毫克，對此意外，民俗專家有不同看法，認為李男被雜靈纏上，事後需要到靈堂誠心道歉化解。

李男與友人聚餐後，硬是酒駕上路騎車返家，途中卻疑似不勝酒力，擦撞路旁喪家搭的棚架，撞毀擺在棚架門口的罐頭塔，瓶罐四處散落，李男雖受傷但意識清楚，至於事發過程，李男表示是自己催油門不慎，加上天雨路滑倒導致車禍，警方也依公共危險罪嫌移送法辦。

不過根據《ETtoday新聞雲》報導，民俗專家廖大乙表示事出必有因，凡事都有「因果報應」，且李男發生意外前有飲酒，人喝酒後因為「靈」較輕，容易被「雜靈」纏上，這時人的意志力會變弱，便容易發生意外。

專家廖大乙說，往生者已經很可憐，又被喝醉的李男衝撞罐頭塔，且李男應該與喪家有「前緣」，如果事後要化解糾纏，李男應該到喪家誠心致意，未來如果可以多做善事就更好。警方也提醒民眾，年關將近加上近期天氣寒冷，圍爐聚餐次數增多，切勿酒後駕車，可搭乘計程車或請親友代駕，以維護自己與其他用路人的安全。

★民俗說法僅供參考。

(中時新聞網)