陸品牌車友包機開空中趴 又唱又跳 無人戴口罩挨轟（翻攝界面新聞）

在新冠肺炎疫情緊張的時刻，竟然有上百名乘客在飛機上開趴，不但沒有戴口罩、還在上面辦起派對、彈吉他開演唱會。大陸這群車友高調的行為，成為輿論抨擊焦點。品牌客服竟然還回應：「我們是包機，不用戴口罩」。

機艙燈光轉暗乘客拿出手機隨音樂揮舞（翻攝 界面新聞）

據《新浪新聞》報導，上百名大陸蔚來汽車的車友，包機搭乘中國國際航空CA4338班機，從深圳飛往成都參加新車發表會。結果卻在空中開心地開起趴來，乘客拍攝的影片上顯示，這架空中巴士A321單走道客機上，擠滿乘客，但沒有人配戴口罩。大家在鏡頭載歌載舞，還有人抓起吉他開起現場演唱會。影片中還顯示，機艙燈光變暗之後，大家紛紛拿出手機用力揮舞，彷彿置身現場演唱會。

PO出影片的網友聲稱，機上的正副機長和空姐機組員，都是蔚來汽車的車友。影片曝光引起網友撻伐，是在防疫緊張關頭，開玩命的玩笑。不料，品牌客服竟然提油救火，強調「當天是包機，都是自己人，不用戴口罩」。

被惡搞的中國國際航空，立刻嚴正澄清，飛機上不戴口罩、還熱唱跳舞，已經違反防疫規定，民航單位立刻展開調查。而PO出影片的車友，發現事態嚴重，趕緊刪除飛機空中派對的影片，但為時已晚，爭議影片早就被網友和媒體備份轉載報導。

(中時新聞網)