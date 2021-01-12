肚子餓得咕嚕咕嚕叫，正要享用美味餐點時，卻發現食物不見，這種心情一定非常不平衡，一名女網友日前買完早餐，才剛騎車到學校就發現，原本在袋子裡的早餐不翼而飛，一看發現兇手就是「塑膠袋」，氣炸忍不住飆罵「X林老師」。

騎車到學校早餐莫名消失 女一看袋子氣炸：X林老師（圖片取自／爆怨2公社）

女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文吐苦水，無奈表示「能拜託塑膠袋工廠，不要偷工減料嗎」？並附上一張照片，從照片中可以看到，機車握把上掛了一個粉紅色塑膠袋，但裡面空空如也，再仔細看發現，原來底部破一個大洞，裡面的食物早就不知道噴到哪裡。

女網友也在照片上標註「騎到學校發現早餐不見了」、「X林老師超級瑪莉」，滿滿的憤怒讓網友笑翻，短時間就吸引上萬人按讚，紛紛留言狂虧「本日最好笑」、「擺明不給你吃」、「太有畫面笑死」、「超級瑪麗戳中笑點」、「沒關係啦，我曾經騎車到汽車旅館，才發現後面的馬子不見」。

從留言中不難發現，許多人曾遇到一樣的事情，大多都是事後才發現塑膠袋裡的食物不見，因此不少人建議還是用環保袋最好，既不用拿塑膠袋、東西也不會莫名噴掉，「自備環保袋，早餐就不會飛走了」、「自己帶袋子」、「乖乖再買一份」、「這代表以後不要用塑膠袋了」。

(中時新聞網)