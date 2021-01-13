富王鴨肉店侮辱外送員風波，隨著上周王姓店長本人出面致歉後逐漸平息，未料近日一名女子應徵小吃店，連續3次放鳥店家遭打槍，竟上網給一星負評，還嗆店家富王翻版，奇葩留言也讓網友看呆。

一名陳姓女子應徵台中三喜蛋餅店，卻連續3次放鳥店家，事後不氣餒繼續投履歷要求老闆面試，但誇張的態度早讓老闆心死，不想浪費時間，豈料陳女心有不甘，開始不斷打電話騷擾店家，每個店員都被罵過一次，最終老闆忍無可忍，傳訊要求陳女別再鬧事，卻反遭陳女狂酸猛嗆。

該女子不僅不斷打電話騷擾要求面試，被打槍後還跑到Google留負評。(圖／Google Map)

老闆在臉書《爆料公社》PO文「2021遇到最扯的事，我想今年應該是我拿冠軍」，並公布對話紀錄，透過對話可以看到，陳女爽約3次面試約談卻不自省，反而責怪店家，不斷電話騷擾要求面試，還痛罵每個接過電話的店員。陳女強調前兩次爽約是家裡有事，第三次則是不小心錯過，但自己仍積極打電話，就表示自己很有心，店家不該這樣忽視。

陳女越罵越激動，痛批店家根本富王翻版，稱自己並非省油的燈，且自己沒上門後，店家業績下滑不少，遲早三喜變三悲，還嗆老闆不會用腦、不夠圓滑、沒有公關危機處理能力，更跑到Google評論留一星負評，寫下長篇大論批評店家，氣得老闆直接提告。

網友看到也傻眼，紛紛留言：「感謝三喜，確保我以後上門不會碰到瘋子店員」、「公主病嗎」、「真把自己當太后耶」、「不是省油的燈XDDD，好像多有本事」、「爽約三次還好意思耶」、「我到底看了什麼」、「這臉皮是有多厚...」。

(中時新聞網)