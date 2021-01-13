資深媒體人陳文茜經常透過分享生活，也針對國內外事件進行觀點分析，吸引許多死忠粉絲，不過也遇到不少「求偶的愛情騙子」，但她也向這些網友喊話，「我的年齡可以做你們多數人的媽媽，請別在我的私人臉書上擠得密密麻麻」，並奉勸「不要惹，對你們人身安全比較好」。

陳文茜昨（12）日在臉書寫下長文，《致那些到我的臉書上求偶的愛情騙子》，指出有不懂中文的網友只看了照片，就對她花言巧語，不斷推送自己的帥照、交友邀請，若她一不小心搞錯對象，這些人即飛蛾撲火，稱自己單身或喪偶，夜裡孤單，她則成了這些人的夢中情人，「你們可能不知道，我早已身懷絕技，這一生碰過花言巧語男子至少百人」，笨蛋才會上當。

陳文茜的臉書帳號本來照片是一隻狗、沒有實名，也不曾玩臉書，帳號只是為了發文世界周報facebook，自比是老派人物，不了解人與人之間為什麼淪陷至此，「靠一個看起來就像抓嫌犯的Face，然後Book，彼此往來互動。」

資深媒體人陳文茜向「臉書上求偶的愛情騙子」喊話。（圖／摘自陳文茜臉書）

前年，出現一個精神狀態異常者入侵陳文茜從未貼文的個人臉書，臉書公司把她當成為ISIS宣傳、傳播仇恨言論者，即刻封鎖，且不得申訴，為再創帳號，只好以實名、再貼上照片，開始了臉書生涯。

陳文茜說，從此就是每日數十個交友邀請，有老的（尚可原諒）；有帥的（心裡偷笑）；有其貌不揚（這實在令人傷悲），還有Google她的資料刻意用Messenger發文又丟交友邀請，「行為和人都長得像蟑螂」。

已走過大半人生的陳文茜有過笑笑拒絕、狠狠瞪眼，甚至差點給對方一巴掌，也見識過各種愛情騙子，並向這些網友喊話，「我的年齡可以做你們多數人的媽媽，請別在我的私人臉書上擠得密密麻麻，害我真的朋友邀請，一起疏漏。」喪偶也好，求偶也罷，「我家小狗全Neutered (中文「醃」了）。這樣的女人，不要惹，對你們人身安全比較好。」

(中時新聞網)