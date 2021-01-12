「補教天后」陳子璇與高國華宣布離婚後，每日在臉書發文打卡，分享自己的日常以及感情觀，甚至還大爆與高國華昔日親蜜互動，引發大批網友議論，日前她表示：「色分兩種，一種是真的很色，一種是散發男人魅力」，更強調：「越是學霸智商高的學生，對於色情思維的反應力越快」。

陳子璇表示從教導學生中，發現男生比女生還色，通常提及黃色思想時，當女生一臉茫然時，男生早已經聯想到，尤其是學霸智商高的學生，色情思維反應力比一般正常學生快，奠定她對「男人本色」的想法，像是敎英文課提到文法「還沒做先謝，就是請求」，或者要學生上課不要只顧著抄，而沒開口跟著唸，因此只是說了：「手在動,嘴巴也要張開啊」，班上所有男同學就立刻想歪狂笑，讓她搞笑表示：「這個知識點記得更熟，也算是一點功勞吧」。

《男人本色》 #子璇堅持每日寫作打卡第48天 這裡說的色分兩種 一種是真的很色 一種是散發男人的魅力 常常在學生當中 我就發現男生比女生色 太多黃色思想男生隨時都可以聯想到 而女生反而還在一臉茫然 在教學的時候 我還發現越是學霸智商高... 由陳子璇發佈於 2021年1月10日 星期日

對於這些學生的反應，陳子璇認定這些同學是「男人本色」的初始，直呼在某些場合的確很有魅力，可說是所謂的「男人不壞、女人不愛」，強調有許多男人都屬於此類型，接著對於昔日被學生發現下課很喜歡和建中學生聊天，因此私下被稱為「建中控」，對此她解釋：「我不是只跟建中生聊天，是跟一群智商比較高、反應比較快的學生聊天，特別有意思和搞笑」。

對此網友紛紛留言：「日常生活有這些黃色笑話串場其實挺開心的」、「幽默恰當，不要粗俗下流，有時還真會開懷大笑」，但也有網友詢問：「會不會有學生對你開黃腔」，陳子璇則回應：「他們不敢造次，會被我罵」

(中時新聞網)