「國標舞女王」劉真去年3月病逝，享年44歲，留下丈夫辛龍和女兒霓霓相依為命，雖然事隔將近１年，辛龍始終未走出喪妻之痛，對此綜藝天王吳宗憲近來再被問及辛龍近況時，他則語帶無奈表示：「他一直走不出來」。

吳宗憲表示辛龍在愛妻劉真病逝，幾乎不肯面對真相，甚至把自己關在家中，即便多次勸說及安排工作，都沒有得到辛龍回應，而他也透露辛龍已離開經紀公司容易文創，不再是公司旗下藝人，並表示：「他有他的想法，想讓自己的世界沉澱一下，我們尊重當事人角度，離不離開都在藝能界啊，需要幫忙我都在。」而今天上中廣節目《千秋萬事》時，再次被問到辛龍近況，吳宗憲表示近來有收到辛龍傳來的訊息，再次強調自己仍無法走出喪妻之痛。

吳宗憲坦言力勸辛龍不見成效。（圖／中時資料照）

對此吳宗憲表示一直鼓勵辛龍要走出來，但似乎沒有見到太大成效，目前唯一能帶領辛龍走出喪妻之痛的只有他自己的心，更強調：「這不是我們的罪，拚命跟他講也沒有大的作用。」至於辛龍的經濟狀況即便沒接工作，但至少能在支撐一陣子。

據《自由時報》報導，劉真生前的好姐妹嚴立婷透露，這段時間仍會關心辛龍，也會傳簡訊問候，不管有沒有回應對她而言都不重要，只要自己能盡這份心力就好，更不捨表示：「我相信時間會沖淡傷痛」。

(中時新聞網)