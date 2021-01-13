新北1名陳姓通緝犯（36歲）藏身樹林1棟社區大樓，在家中設置改造槍械工廠，甚至囂張在社區頂樓公然試槍。警方昨（11）日清晨攻堅，逮捕陳男，並查扣5把改造槍枝，依《違反槍砲彈藥管制條例》、《毒品危害防制條例》等移送地檢署偵辦。

警方表示，陳男因毒品、妨害自由等案遭到通緝，除本身染有吸毒惡習，也喜歡把玩改造槍枝。警方獲報後，長期布線跟監，發現陳男遭通緝後，跟女友躲在樹林區一棟社區大樓藏身，他特意租下頂樓，每每改造槍枝後，利用深夜到大樓頂試槍。

警方見時機成熟，昨天清晨4時許出動特勤中隊進行攻堅，在陳男住處將其逮捕，並起獲5把改造槍枝、子彈84發，以及改造槍工具一批與安非他命、新興毒品梅錠、搖頭丸、咖啡包等毒品。訊後依《違反槍砲彈藥管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦。由於陳男火力強大，警方懷疑他另涉及販賣槍枝，正向上溯源，擴大持續深入偵辦。

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(中時新聞網)