台中市推動智慧城市並打造友善環境，響應中央辦理「智慧公共運輸服務」計畫，開發友善公車APP、駕駛座加裝提示燈及公車與候車亭自動播音設備。市議員江肇國等13日抨擊說，交通局開發的APP上線超過一年，預約功能毫無作用，形同虛設；交通局強調，將嚴格要求公車無障礙服務品質。

江肇國說，交通局宣稱「台中友善公車」APP功能健全，包含公車行駛動態與預約上下車功能；但實際測試發現僅能針對行駛中公車設定鬧鐘提醒而非預約，並未將通知傳送到該車駕駛座；比較「台北市預約公車」、「高雄iBus」這兩個APP，可預約未來1個月內乘車時間，公車到站前皆有鬧鐘提醒。

賴佳微表示，中市友善公車APP，既不實用也對視障者一點都不友善，這樣的APP居然被媒體點出要花上千萬納稅錢來建置，完全就是浪費公帑。有視障朋友質疑，司機常常裝作看不到他們一樣，搭公車常常要等好幾個鐘頭，投訴後還被反問這些視障者有沒有招手，但這些視障朋友看不到要怎麼去招手？

蔡耀頡指出，台中市身心障礙人士超過12萬人，其中視障約有6066人，政府不應該只是打著友善、無礙的口號，實際上沒有幫助到這些身心障礙人士；呼籲市府應通盤檢查市政府發包的APP功能，將功能不全的問題找出並且有效解決，落實友善公車候車亭的設備建置，打造真正的無礙城市。

交通局表示，為協助視障朋友順利搭乘公車，市府推出「台中友善公車」預約乘車APP，目前共有8條試辦路線；APP建置階段也特別邀請視障朋友與台中啟明學校師生共同討論系統功能，盼滿足實際使用需求。

交通局說，已裝設預約設備的客運業者，務必優先調度行駛8條試辦路線；此外，針對駕駛未注意到預約提示燈，市府也將再次要求客運業者加強司機教育訓練，全面檢視公車預約設備，同時規劃加設聲音提醒裝置。

交通局強調，公車無障礙服務將列為市府年度公車評鑑項目，並邀請身障或視障朋友擔任訪視者，嚴格要求公車無障礙服務品質；此外，市府也將爭取中央經費補助，再擴大APP預約乘車服務。

(中時 )