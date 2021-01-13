寒流來襲，暖暖包成為家戶必備禦寒神器，南投一名80歲老翁，卻誤將暖暖包當成食物調理包，剪開後倒入麵中攪拌還吃下肚！外籍看護發現趕緊阻止並送醫，所幸立即治療且誤食的量不多，住院觀察兩日後已出院。

暖暖包外層塑膠包裝打開後，裡面的鐵粉接觸到外界空氣，就會開始產生熱能，而當中其他成分如活性碳、鹽類、蛭石、吸水性樹脂等物質，則會使鐵粉能夠持續釋放熱能。這幾天霸王級寒流過境，民眾爭相購買暖暖包禦寒，以致市面供不應求，但放在家裡也要注意使用者的安全。

老翁就醫時，醫師得知患者誤食暖暖包內物質後，安排胸部及腹部X光檢查，也進一步安排胃鏡檢查，發現老翁胃部發炎，追蹤觀察後，已出院返家。

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科主任蔡金記表示，誤食暖暖包內物質後，不一定會立即有症狀，但有患者可能出現嘔吐、腹痛等症狀，若發現家屬不慎誤食時，記得不要催吐，避免造成更大傷害，少量攝入可從糞便排出，若大量誤食或出現不適，則需就醫治療。

蔡金記提醒民眾使，用暖暖包應隔著衣物，且使用時間不宜太長，而且不要將暖暖包貼在身體上，以免導致燙傷；另外，建議老年人與幼童在使用時，應有成人在旁協助與看顧，避免意外發生。

(中時 )