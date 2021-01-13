黃立飾演的帥氣機師在機艙內向林予晞求婚。（HBO Asia提供）

黃立劇中對林予晞一往情深。（HBO Asia提供）

林予晞與宥勝在HBO Asia原創影集《戒指流浪記》因對婚姻認知不同調而分手，劇中前男友黃立（原名黃柏鈞）對她展開熱烈追求，林予晞最後情歸何處，引發網友討論。最新劇情中飾演機師的黃立在機艙對林予晞示愛求婚，對於這突如其然的驚喜，林予晞直喊：「浩瀚的宇宙在你眼前，不只麗莎（林予晞飾演的角色）感動，就連我本人都掉淚！」黃立打趣：「機艙求婚的過程太過浪漫，我本人贏不過。」

林予晞在《戒指流浪記》重拾空服員身份，被網友封「史上最正空姐」，她在戲裡服務乘客時，遇到亂流生死一瞬間，讓她回憶起多年前擔任空服員時，一次從香港飛到杜拜，起飛時不久，座艙長突然來電說明飛機的輪胎出了問題，會影響飛行安全，「當時機長決定立即返回香港國際機場，更由於飛機是加滿油狀態，因此先在空中盤旋，消耗油量，避免過重影響降落，也同時與乘客說明，有緊急迫降的可能性」，這生死一瞬間的過程讓她記憶猶新。

林予晞形容，遇到飛機出狀況當下，感受到乘客的不安，有的乘客開始唸佛經、聖經，「當下覺得心理壓力很大，但此時此刻最重要的就是保護好乘客，把安全做好」。黃立則自曝非常害怕搭飛機，每次搭飛機都擔心自己會往生，人生跑馬燈不斷飛過，會透過禱告讓自己心安心定，曾試過喝醉或是吃暈機藥等方法，但都無濟於事，「喝醉了更害怕，反而無法入睡」。

如果世界末日會想跟誰一起過？林予晞說，如果可以想挖一個防空洞，或與有求生本領及體能好的人，組成一個生存小隊，「如果沒得準備就是日常的過完這一天，不去多想什麼，反正就要世界末日，平常心看待」。剛新婚的黃立則放閃：「我現在只能說老婆，心中不能有其他人。」

(中時 )