台灣昨(12日)出現首例醫護人員在院內感染的情形，據了解，該醫師是在替新冠重症患者進行插管時染疫，對此，大腸直腸外科張譽耀醫師表示，插管是個非常緊急且高風險的行為，「也絕對不是做好防護措施就能百分之百安全的工作！」更憶起10多年前還是住院醫師時，曾為病患插管，卻讓自己陷入危機。

昨日新增的2例本土確診，為北部某醫院醫護人員，該醫師是在替新冠重症患者進行插管時染疫，引發各界關注。張譽耀醫師今(13日)針對此事件在臉書發文，表示10多年前自己還是住院醫師時，在加護病房工作，忙了一整天好不容易有時間吃飯，沒想到飯才吃2口便聽到廣播，「XX床血氧濃度掉！」他筷子一丟，口罩戴上就趕去插管了。

他接著說明，插管是將比珍珠奶茶吸管還粗的管子，插進病人的喉嚨，直達肺部，幫助病人呼吸，「我們不小心吞口水嗆到，都要咳嗽個老半天，更何況是一支那麼粗的管子，病人的口沫能不到處飛嗎？」所幸，插完管後病人順利度過難關。

但幾天後張譽耀接到消息，經檢驗後發現該病患有開放性肺結核，這是具高度傳染性的疾病，按照SOP他當時應戴N95口罩加上全身防護衣再進行插管，不過當時情況危急，是分秒必爭的狀態，他深怕自己慢了一秒，著裝完畢後才去插管會威脅病患性命。

讓自己深陷危險中，張譽耀不敢和家人透露，就怕他們擔心，「我怕自己得到肺結核，需要隔離，需要吃好幾個月的藥，更擔心肺功能受到影響，造成永久的功能損傷」。所幸後來經過好幾個月的追蹤，他的肺部沒有受到任何感染，但這讓他直言，「這種煎熬過的心路歷程，不是一般人可以體會的」。

(中時新聞網)