國內再度發生新冠肺炎院內感染，前衛生署長楊志良稱，應將染疫醫師開除。蔡英文總統今天力挺醫護人員，強調此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。

蔡英文在臉書表示，辛苦的醫護人員，應該受到全民最大的支持和尊敬。傳出第一線醫師染疫的消息後，包括她在內，許多人都非常不捨。醫護人員即使已經戰戰兢兢、遵守嚴格的防疫措施和SOP，仍然要承受著風險，真的非常辛苦。

她說，從事發至今，我們看到指揮中心不眠不休進行疫調、採檢，事發的醫院也及時應變控管，確認醫院內部的安全。同時，讓她很感動的是，也有許多民眾，透過留言、送宵夜、寫卡片，表達了對醫護人員的支持。「這就是團結的台灣人、堅強的台灣防疫體系。」

蔡英文強調，此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。「把口罩戴好，就是對醫護人員的支持」。團結防疫、相信專業。

她也請大家一起力挺醫護人員！「有遇到醫護人員的時候，別忘了多一點肯定、感謝和加油」。也提醒民眾持續追蹤衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人專頁。「掌握最新的正確資訊，就不怕假訊息見縫插針。」

(中時 )