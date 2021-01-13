2021澳洲網球公開賽男單會外賽最終輪，台灣選手吳東霖今天出戰西班牙選手馬丁尼茲（Mario Vilella Martinez），雙方大戰三盤、超過3小時，吳東霖一盤領先下可惜6比4、5比7、4比6飲恨，未能第一時間收下會內賽門票，須等待有無「幸運輸家」遞補機會。

22歲的吳東霖挑戰澳網男單會外賽，連兩輪都直落二勝出，今天攸關會內賽資格最重要的最後一輪會外賽，吳東霖首盤靠著第5局一次破發的優勢，先搶下一盤；次盤對手在第3局先破發，隨後吳東霖也回破一次，讓局數回到平手，第10局吳東霖在自己發球局面臨2個破發點及對手的盤末點危機，雖然他奮力保發，但在 該盤第12局再度被迫，也讓對手要回一盤。

第三盤對手第一個發球局吳東霖就有破發機會，可惜未趁勢破發，跟著第6、第8兩局，吳東霖被對手逼出4個破發點，他都順利保住，而雙方經歷了九局互保發球局，關鍵第10局馬丁尼茲率先出現破發點兼賽末點，吳東霖咬牙奮戰，可惜還是在第4個賽末點被馬丁尼茲結束這場歷時3小時13分的大戰。

(中時 )