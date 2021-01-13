YONEX泰國羽球公開賽今天最後一位出賽的台灣選手王子維，經過3局苦戰，21比12、14比21、21比16擊敗法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez）、晉級16強，明天出戰香港選手伍家朗。

在王子維出賽之前，男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋直落二告捷，世界排名第二的寶島一哥周天成，也是打滿3局才收下勝利，加上昨天世界球后戴資穎，目前四組參賽的台灣人馬都打進到16強。

王子維明天出戰勁敵伍家朗，雙方過去交手過6次，王子維1勝5敗居下風，不過這次大家因為新冠肺炎大流行睽違多時沒比國際賽，或許王子維有機會突破。

印度籍前世界球后賽娜（Saina Nehwal）昨天被大會「擺了一道」，原本說她新冠肺炎病毒檢測節是陽性被迫退賽，她的選手丈夫卡夏普（Parupalli Kashyap）因為是密切接觸者，也跟著退賽，不過昨天深夜大會又說結果有誤，賽娜和卡夏普可以參賽，因此兩人今天都被安排補賽，賽娜稍晚會出賽，稍早卡夏普和加拿大選手何舒（Jason Anthony HO-SHUE）對戰，前兩局卡夏普9比21、21比13和對手戰平，第3局8比14落後時卡夏普退賽，送對手晉級16強。

(中時 )