面對「大鬍子」哈登透過三方交易加盟籃網的驚人交易，還在為了厄文何時才可歸隊頭痛的籃網總教練納許，選擇「一問三不知」方式回應，「我不會針對交易提出任何評論，我只能說這是一個取決於球星的聯盟！」話中充分道出他的無奈。

納許唯一可以確認的是，賈瑞特艾倫、庫魯斯、普林斯與利佛特4名涉入這次交易的球員，目前都不在紐約麥迪遜花園廣場內，籃網今天(14日)將跟尼克進行紐約內戰，扣除這4人與厄文，籃網還剩12名球員可用，只是杜蘭特就辛苦了。

甚至提到厄文涉入參加家人派對影片風波，納許也不打算正面回應，「我還沒有機會獲知任何厄文相關情況的細節，在我們繼續前進的同時，我會透過管理階層得知更多消息，他們將是發佈相關訊息的一方，我不會發表任何評論，抱歉！」

事實上，納許應該是當前聯盟最頭痛的總教練，因為來了哈登，厄文還不知道何時回來，隊上可用之兵越來越少，納許又不敢把杜蘭特用得太操，畢竟杜蘭特才從重傷歸隊，接下來籃網該如何兼顧戰績與內部氣氛，納許恐怕必須想破頭了。

(中時 )