台中市彭姓男子，3日帶著長槍前往龍富路一段某間當鋪狂轟62發子彈，彭男犯後打110自首，聲稱因2年前遭打斷手腳、每逢天氣變化便痛苦難耐，因此開槍洩憤。而彭男前年曾拿裸照及性愛影片，向曾是林志玲同門師妹的女藝人勒索1200萬元，被依恐嚇取財罪羈押，去年10月才獲釋，全案也在去年11月判刑10月確定，沒想到還沒入監服刑，彭再犯槍擊案。

判決指出，曾是名模林志玲模特兒公司同門師妹的女藝人，2019年4月1日凌晨，搭乘計程車行經北市大安區，將白色的iPhone X手機遺留在車上。她原以為iPhone手機的保密功能極佳，別人撿到手機應該無法解鎖，便不以為意。

豈料，2020年3月間，彭男在台中市得知「阿六」獲取該名女藝人手機，得知手機內有她與前外籍男友性愛影像，遂起意勒索。彭男於3月12日至13日，分別在台中市快速道路、國道一號及國道三號高速公路途中，傳送簡訊女藝人，要脅她給1000萬元，一度還加碼至1200萬元。

彭見女藝人未積極處理，最後要她先付300 萬元、其餘金額另行商議，否則將她性愛影像外流給親友或媒體，女藝人報警處理。檢警偵辦期間，「阿六」等人仍於3月20日發送簡訊恐嚇索財，警方循線於4 月23日至台中市拘提彭男到案，並查扣手機。一審依恐嚇取財未遂罪判彭男徒刑10月，彭上訴高院遭駁回，彭男被判刑10月確定，須入監服刑。

(中時新聞網)