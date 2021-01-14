彭偉明自首後，交出他犯案的改造槍枝。（警方提供／陳世宗台中傳真）

36歲的彭偉明除犯下本月3日在台中市濫射62槍外，2020年3月從共犯阿六手中有支手機，裡面有藝人林志玲的某位師妹與前男友性愛私密影片，他以此勒索1200萬元；去年6月被逮捕後，羈押至去年10月才停止羈押，一、二審都依恐嚇取財未遂罪判刑10月，還曾擔任過《艋舺》的臨時演員。

警方指出，名模林志玲在凱渥經紀公司時有名師妹，去年4月搭計程車時，遺失1支iPhone X手機；當時不以為意沒報案，直接換手機；存在遺失手機裡的多張自拍裸照成為她的夢靨，彭男要求她付1000萬元，後提高到1200萬元，或先給付300萬元，否則要把性愛影像，交給媒體記者或上傳色情網站，女模嚇得報警並與彭男周旋。

當時女模表示沒那麼多錢，彭男為施壓，還根據她的臉書資訊，將她的日常生活和工作狀態整理得鉅細靡遺，然後傳給她。雙方周旋期間，檢警透過手機門號先找到一名廖姓男子，但發現恐嚇女模的不是廖男，而是廖男的朋友彭偉明，警方隨即循線逮捕彭偉明後聲押獲准。

警方表示，彭偉明落網後，小模仍接到勒索電話疑有其他共犯。檢警調查，彭男為躲避檢警查緝，每次打電話恐嚇女模時，就找廖男開車載他上高速公路，企圖透過快速移動，規避手機基地台位置的追蹤，但還是逃不過警追捕，亦將廖男逮捕到案。

彭男警訊時辯稱，自己只是收錢辦事，是一名男子提供小模的資料和裸照給他，要他向小模勒索，並表示事成後會分他數萬元佣金；廖男聲稱不知道彭男與誰講電話，他只是單純載彭男兜風，檢方查無廖男涉案證據將他不起訴，僅將彭男依恐嚇取財罪起訴。

警方強調，去年4月23日搜索彭男住處時，阿六已經逃亡；彭男於法院審理時，辯稱是受綽號「小六」的男子委託處理債務糾紛，只負責傳裸照、打電話要求女模付款；女模的裸照也是小六傳給他的，後來他覺得小六隱瞞實情，因此沒向女模拿錢，法院一、二審都判刑10月。

(中時 )