彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院未經言詞辯論，判決駁回彭的請求；彭文正不服提起上訴，今(20)日在高院進行辯論會，法庭擠爆旁聽民眾，而台灣高等法院判決廢棄原判決，全案發回原審重新審理。這個結果讓網友驚呆，直呼「蔡英文論文真相已經藏不住了！」

彭文正主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」，無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭文正表示，彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。

但北院去年卻認為彭文正提起的訴訟欠缺確認利益為理由，判決駁回；對此彭文正不服提出上訴，今日進行辯論，上百位對蔡英文論文案相當關心的民眾也前來法庭進行旁聽，人數多到不僅座位遭到坐滿，連站位都被擠得水洩不通。

最後高院認為，北院的審判長未盡闡明義務，不經言詞辯論，逕以判決駁回彭的起訴，訴訟程序即有重大瑕疵，且兩造均未表明願由高院直接為裁判，為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回北院更為審理。

這個結果讓網友們驚呆了，直呼民進黨自己開的法院這次竟然沒有護航自己人，可見法官有注意到民眾對於該議題的關心程度，了解紙已經包不住火！「有論文就拿出來，年輕時學者做的論文有國家機密嗎」、「LSE婦女圖書館已經把蔡英文所謂的論文下架，蔡英文藏不住了」、「百人圍觀，論文真相呼之欲出」、「論文若真的有，何必保密封存30年?」「念過博士的人都知道蔡沒有博士學位。那些支持她的人不是昧著良心就是無知」。

(中時新聞網)