今年29歲的黃路梓茵（Lulu）是炙手可熱的新生代主持人，工作邀約不斷，但酬勞得經過3家經紀公司抽成，去年便傳出她與捧紅她的經紀人詹仁雄約滿後將不續約的消息。如今Lulu與另2家公司的合約也將陸續到期，據傳她正準備要和演藝圈的王牌經紀人陳鎮川簽約，將成為張惠妹、林憶蓮、羅志祥和謝盈萱等人的師妹。

她表現備受好評，但去年第七度入圍金鐘獎，依然與獎項失之交臂。當「綜藝節目主持人獎」揭曉前，Lulu在台上詢問主持搭檔盧廣仲，如何有這麼好的得獎運，影歌視三棲的盧廣仲建議她：「妳很有才華，不用執著在主持人獎項，可以嘗試著去報名其他獎項。」Lulu聽了也放話：「明年我要報名最佳女主角！」如今她傳出加入天地合娛樂，演藝事業想必會更多元發展。

娛樂圈中也有許多多元發展都表現不錯的藝人，例如在《全民最大黨》中模仿郭書瑤而暴紅的安心亞，接著演出多部電影、電視劇及舞台劇，唱片和主持工作也持續不輟。

魏如萱2020年得到金曲歌后寶座，獨挑大梁主持金曲獎令人耳目一新，平時也是電台DJ，還客串電影《刻在你心底的名字》。

而早已是公認歌王的蕭敬騰，也曾接下金曲獎典禮主持，還演出音樂劇、電影及電視劇，各領域都有令人驚豔的表現。

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(中時新聞網)