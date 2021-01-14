綽號「小鄭」的男子遊學歸國，在家當自耕農，種起大麻自嗨。（柯宗緯翻攝）

台南鄭姓男子曾赴紐西蘭遊學，接觸過大麻，去年9月花100元美金在網路從英國購得大麻種子， 在家當「自耕農」種植8顆種子成功。高市刑大警方接獲線報，近日持搜索票登門查緝，查扣剛收成大麻花、大麻活株，但鄭男供稱自己吸食，為了助眠用，但警方對此保留「不無販售可能」，全案依違反《毒品危害防制條例》送辦。

高市刑大偵四隊近日接獲線報指稱，一名綽號「小鄭」男子，涉嫌在台南市永康區從事非法栽種大麻一事，專案小組蒐證2個半月，查出他多年前曾旅居國外吸食過大麻，回台後為解癮，上網從國外網站以美金購得大麻種子郵寄入台。

「小鄭」除了工作以外，幾乎沒有社交，足不出戶，而為了呼麻，還特別上網鑽研種植技術，成功在自宅種了8株大麻，期間為避免乾燥大麻及呼麻時，散發的氣味被家人或鄰居發現，大費周章買一台空氣濾清器，全天候消除氣味，企圖掩人耳目，不料最後仍「栽」了。

警方當場在其住處查扣8大株大麻、乾燥大麻花3包(154.5公克)、乾燥大麻葉2包(121.5公克)、大麻煙、植物棚、生長燈、水霧機、培養土、肥料、溫控 器、育苗盤、剪刀1把及水煙吸食器等證物。全案報請台南檢方偵辦，並追查有無販賣事證。

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