網紅「館長」陳之漢直播飆罵綜藝天王吳宗憲「甲洨」、「屁都不如」，遭台北地院刑事庭依公然侮辱罪判拘役58天，並以公益捐10萬元換緩刑2年。吳另提刑事附帶民事訴訟求償100萬元，北院民事庭今開庭，但館長並未現身，也沒有委任律師。

吳宗憲前年8月5日直播稱網紅沒素質，館長不服氣，3天後直播反擊，飆罵髒話並嗆吳「你甲洨也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」。案經吳提告，檢方起訴館長，吳另再提刑事附帶民事訴訟求償100萬元，要求公開道歉。

刑庭法官認為，雙方未達成和解，是因吳宗憲不讓步，考量館長認罪、願直播向吳道歉，且同意10萬公益捐的緩刑條件，還自行加碼到100萬元，依公然侮辱罪判館長拘役58天，得易科罰金，緩刑2年。

民事部分今開庭，只有吳宗憲的委任律師到庭，律師說，刑事部分雖已緩刑確定，但館長只是口頭上認罪，事後又在直播上對吳嘲諷，顯然沒有悔意，館長經常直播，結束後粉絲又會剪輯成精華影片四處轉傳，供不特定人觀看，每一次被觀看，對吳都是一次侵害，因此除求償100萬元，另要求館長在臉書、Youtube頻道上刊登道歉文各3日。

民庭法官要律師早一點提出書狀，確定被侵害理由、事實及求償的範圍，定2月22日再開庭，並諭知館長下次若仍未到庭，將視情況依一造辯論判決。

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(中時 )