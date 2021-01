新冠肺炎疫情肆虐全球滿一年,世界上大部分國家都仍深陷疫情當中,人人自危,但台灣卻宛如世外桃源,至今(14)確診數仍控制在百位數,這讓全球疫情重災區:美國的民眾相當嚮往,更有人設計出「不需治療、只要到台灣」的「哈台馬克杯」在網路上販售,上架後立刻熱銷萬件,甚至有網站賣到缺貨。台灣網友則傻眼表示,沒治療可以別來嗎?

台灣這年來漂亮的防疫措施,極少的確診人數以及彷彿隔世般的正常生活,讓台灣在外國的眼中就像是世外桃源,「I don’t need therapy. I just need to go to Taiwan.(我不需要治療、我只要到台灣)」,大大的文字書寫在馬克杯上,同樣的創意同樣出現在創意T恤設計、文創筆記本,引發美國網友搶購。

「不需治療、只要到北韓」馬克杯。(圖/翻攝自Etsy購物網站)

設計出「哈台馬克杯」的公司「Iconic Passion」曾推出許多以簡單文字設計來展現幽默的馬克杯,而這款「我不需治療、我要到XX」的創意馬克杯也因為台灣的防疫成績引發話題,該設計並非僅發行台灣版本,北韓、馬來西亞、澳洲等國家的版本也引發討論。

該議題也引起台灣網友的討論,紛紛表示「沒治療過請別來台灣,拜託」、「不是欸,別再來台灣徒增我們的境外移入了好爆」、「不治療到北韓是想吃子彈是不是?」「敢情這是大內宣嗎」、「台灣防疫真的很值得驕傲」、「台灣人看到這產品表示怕爆,別一窩蜂跑來拜託」。

(中時新聞網)