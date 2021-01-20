2021台灣燈會因疫情影響，臨時取消，外界關心後續要如何善後？交通部長林佳龍今日表示，對於已經有參展的藝術家及設計團隊，會繼續執行契約、完成作品，在疫情過後、適當時間、地點跟方式再呈現給國人。

林佳龍證實，因應疫情變化及疫情指揮中心的判斷，交通部跟新竹市政府決定停辦2021年台灣燈會；也感謝各地方政府主辦的燈會及大型活動有參考指揮中心的強烈建議，停辦或緩辦。國人一起團結對抗疫情已經一年時間，也有很好的防疫成果，受到世界肯定，要非常珍惜，特別是在第一線對抗病毒的醫護人員，因現在有醫院感染，甚至有本土案例增加，國人應可以理解、體諒。

林佳龍說，希望大家支持政府政策，各地方政府或單位也要考量落實秋冬防疫專案的能量，也是有些彈性跟裁量空間，交通部應尊重各地判斷，也會做好相關防疫措施落實，對幾個地方政府的決定，交通部尊重、支持。

由於林佳龍起初強調「台灣燈會沒有停辦問題，只是要看如何辦理」，但新竹市長林智堅表明不想辦，最後由行政院宣布停辦，外界好奇幕後折衝過程？

林佳龍說，因這兩天疫情確實有比較大的變化，從醫院到社區感染，雖未達到大量社區感染，還在第一級，但已逼近臨界點，如果推測也不排除有擴散可能，交通部是因疫情跟指揮中心新的資訊來做的決定，本來就是照此原則執行。

林佳龍說，至於「不是辦不辦的問題」最主要是說，燈會的花燈、主燈的設計都是很多人的心血，會確保能完成，不會就此停止，意思是燈會的作品，未來會提供展出機會，只是不是在元宵燈會新竹的時間跟地點。

(中時 )