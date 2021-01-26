高鐵公司將採購新列車。（高鐵公司提供）

高鐵新車採購案，因日商報價與市場行情差距過大，日前遭高鐵董事會決議廢標。對於未來如何解套？交通部長林佳龍今日表示，高鐵沒有要馬上用新車，所以會再根據市場情況採購、修正，爭取向其他國家採購。至於高鐵宜蘭站未來要設在哪裡？林佳龍說，現在還言之過早，4個站址要一視同仁評估各種利弊得失。

林佳龍說，商業行為，不只限定日本，要爭取其他國家未來採購合作的可能性，也希望邀標，至於價格，高鐵公司跟日本新幹線在計算沒辦法達成共識，那事實上差距是有縮小，對台灣來講差距還是太高，高鐵公司會再繼續根據市場情況採購並做修正。

林佳龍說，因為沒有馬上要新列車，只是基於未來營運發展的需要，採購會持續進行，也不希望受限於變成是賣方市場，至於要如何得到合理標案以及溝通、協調的事情，高鐵公司會持續進行。

鐵道局將高鐵延伸宜蘭，站址要設在哪裡？林佳龍表示，高鐵延伸到宜蘭的綜合規劃已經提出，鐵道局提出4個場站，會做各種評估，一定要等所有資料完整，最後才會循行政程序來決定，現在還言之過早，既然4個場站地址都列入選項，一視同仁，都要評估各種利弊得失。

外界關心，高鐵延伸宜蘭的效益分析何時完成？今年何時報行政院核定？鐵道局長胡湘麟說，宜蘭站址的方案，雖然去年12月有跟宜蘭縣政府了解意願，不過高鐵車站所設立的位置，除牽扯東部地區發展外，車站本身跟市區發展連結及聯外道路需整體考慮，細部問題會持續辦理，絕對會在綜規、環評程序走完，評估會在相關程序報院前做完。

至於高鐵延伸屏東去年底政院已核定可行性評估，綜合規劃招標案預計幾月公告？環評何時送環保署？胡湘麟說，屏東六塊厝車站，經相關單位協調，包括科技部、經濟部等，會持續辦理，一樣也會有車站特定區，會再跟相關部會及屏東縣政府協調。

(中時 )