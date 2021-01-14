柯佳嬿出席保養飲品活動。（W ￜ ÉCLAT提供）

金鐘視后柯佳嬿近日因《媽！別鬧了》殺青延遲，導致她同時拍《無神之地不下雨》兩部戲，軋戲軋到身心俱疲，常常一天睡不到3小時，和老公坤達也沒時間相處。她14日出席保養飲品活動時表示，就連日前過36歲生日，當天原本回家想略過，因為只有5小時休息時間，原以為卸妝保養後就可以入睡，沒想到老公還是有偷偷準備蛋糕，兩人就快速吹蠟燭切蛋糕，「意思意思慶祝一下」，被問老公是否準備禮物，她想了一下說：「沒有耶！」

柯佳嬿說兩人最近都忙，連見面時間都很少，滿像室友，被問有沒有分房睡？她愣了一下回「是不用」。結婚3年多的她，常被問到生子話題，她表示目前還沒有計畫，兩人都先以工作為主。若不小心懷孕了？「不行啦！該拍的戲還是得先拍」，她覺得如果突如其來懷孕，感覺有點對不起劇組，若決定要懷孕生小孩，就會專心在這件事上，工作量勢必會減少，但目前他們還不急著生孩子。

軋戲累昏頭的她哀怨表示：「這陣子只能上車就睡，下車就去化妝，化妝時繼續睡。」不過她不忘搞笑地說：「幸好最近天氣很冷，人都很清醒，上周寒流來還有一場淋雨戲！」這種天氣在戶外拍戲真的覺得快凍死人，必須大衣時時護身，一開拍就脫掉衣服「趕快演一演」。她期盼農曆年前可以殺青，好好趁年節期間休息一下，幸好不用當好媳婦做年菜，「我會下廚但沒辦法弄一桌菜出來，我們兩家人口不多，常常是一起吃年夜飯」。

(中時 )