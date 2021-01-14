南投縣縣警局今日傳出員工猝死事件，民防管制中心一名55歲的陳姓技士上午8時許上班不久就出現胸悶狀況，婉拒就醫自行服藥後到備勤室內休息，卻出現脈搏速度降低現象，經過同事立刻CPR急救，並請救護車送醫搶救仍然不治。

(中時新聞網)

#技士 #縣警局 #55歲 #出現 #猝死