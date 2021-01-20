心血管疾病不只是年長者要注意的問題而已！近日幾波寒流期間頻傳猝死案例，其中不乏30、40多歲的青壯年。榮新診所家醫科主任康宏銘指出，根據調查，心血管疾病的發生年齡逐漸年輕化，青壯年族群也有心血管疾病的風險，尤其這些人往往不自覺，更加危險。

康宏銘主任指出，根據榮新診所去年8月到10月的健檢統計，總計2,300位受檢者中(其中男性855人，女性1,445人，平均年齡40.4歲)，血脂異常的比率高達45.4%，血壓偏高有39.1%，血糖偏高有14.5%，體重過重有40.1%，其中約有3成符合代謝症候群的診斷標準。

●生活型態調整 是預防心血管疾病的主要方式

由於青壯年族群常自認為還年輕，或是生活過於忙碌，作息混亂，也沒有定時定量用餐及休息，總是把自身健康放在最後。康宏銘醫師指出，要讓心血管維持正常運作，最重要的還是調整生活習慣、作息規律、避免熬夜，同時飲食避免高油高鹽、戒菸戒酒，必要時配合醫師指示採行積極藥物治療，才能降低心血管疾病的危機。

榮新診所家醫科主任康宏銘(圖左)指出，心血管疾病的發生年齡逐漸年輕化，青壯年族群也有心血管疾病風險，尤其這些人往往不自覺，更加危險。(圖/榮新診所提供)

●8種科技工具 搶先拆除心血管未爆彈

除了必要的生活型態改善以外，也可活用各種檢測工具，搶先佈署了解自己的心血管狀態。康宏銘醫師提到，像是動脈彈性檢查（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層、自律神經檢查（心律變異分析）、心臟超音波、一般心電圖、運動心電圖、長天期心電圖等８項檢測，都是拆除心血管未爆彈的好工具。

康宏銘醫師舉例解釋，以動脈彈性檢查、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層來說，可以測出動脈硬化的程度給予適當治療；至於心律變異分析檢測可感知壓力失衡所引起自律神經失調，降低心肌梗塞、腦中風、猝死等的風險。

●心血管疾病的高風險族群 宜適時檢測

醫師提醒，高血壓、糖尿病、高膽固醇的三高族群，及肥胖及代謝症候群、有抽菸習慣、明顯心血管疾病家族史、作息不正常、經常心悸胸痛者，都屬於心血管疾病的高風險群，即使還年輕也不要掉以輕心。除了在天冷時留意保暖及日夜溫差外，日常也該適當運用各種檢測工具，協助偵測心血管未爆彈，降低遺憾發生的機會。

(中時新聞網)