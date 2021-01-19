台北市蔡姓女子因她與家人2009年到2012年間，在公車上4度跌倒，先後向4司機提告，共求償160萬元，她也被封為「跌倒姊」，有司機被嚇到自掏腰包、付錢了事，更有人因此放棄方向盤、另謀出路，被告駕駛們至今仍難從夢魘中脫離，直言她像「扯不掉的口香糖」，希望司法別成為有心人士濫訟工具。

本刊調查，蔡女以公車為主要交通工具，她與家人卻幾乎年年跌倒，先是其兒子強強（化名）在2009年時摔到疑似腦震盪，2011年換蔡女跌倒而尾椎受傷，2012年2月29日是蔡女的1歲外孫摔到腦部挫傷，外孫受傷後隔日又換蔡女跌倒而頭手挫傷，她先後向4名司機提告，共求償160萬元。

案件經媒體曝光後引發大眾關注，蔡女在鏡頭前大聲喊冤，強調自己是因司機駕駛不慎導致她與家人受傷，又不願認錯才會提告爭取權益，如今看來全案卻疑點重重。

時任光華巴士司機王珮璉遭跌倒姊求償百萬，最終雖全身而退、不需賠償，但長年司法攻防也讓司機心力交瘁。（圖／翻攝中天新聞）

2009年11月8日晚上7時許，蔡女帶著當時還在讀幼稚園的強強，坐上光華巴士司機王珮璉駕駛的公車，蔡女聲稱司機加速左轉，導致強強從座位上被重拋倒地，孩子身上出現多處瘀青，甚至疑有腦震盪現象，蔡女提告過失傷害外，也要求百萬賠償。

但同車乘客指證歷歷，指強強當時坐姿詭異，臉朝窗外、臉頰靠椅子，腳翹起來放椅子上，雙手抱膝並陷入沉睡，路人都為他捏把冷汗，蔡女卻置若罔聞，檢察官根據乘客供詞和相關跡證，認為司機無駕駛過失，蔡女卻不斷興訟，從過失傷害告到妨害名譽，相關案件直到2016年才結束。

「跌倒姊」的豐功偉業，竟讓車內監視器從此成為客運的「標準配備」，以保護乘客與駕駛員安全。（圖／翻攝中天新聞）

進出法院的心力交瘁在司機身上留下難以擺脫的夢魘，不願具名的被告司機表示，蔡女從刑事告到民事，不放棄任何一個訴訟機會，法院通知單就像不定時炸彈，把他們的生活搞得一團亂，蔡女就像一塊扯不掉的口香糖，曾多次打來客運公司騷擾其他員工，所有人從她手上脫身後都猶如「重生」。

本刊透過臉書詢問強強，並留下聯絡方式，但他只詢問記者如何得知消息，表示就算裁判書是公開資訊，但他與媽媽（蔡女）也沒有同意媒體報導，此後便再無回訊，至截稿前皆未獲回應。

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(中時新聞網)