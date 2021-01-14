社區型賣場全聯福利中心時常祭出商品特價優惠，原價直接下殺6至8折，深受許多消費者喜愛。近日一位主婦逛賣場時，驚見貨架上牛肉都在促銷，當機立斷把這些特價商品一條龍全掃回家，直呼是主婦的小確幸。同時也和網友分享，容易在賣場遇到肉品促銷的時間、地點。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上表示，近日逛全聯賣場時，剛好遇到肉品特價，只見貨架上牛肉都貼上6折標示，當然不能放過這次機會，馬上決定吧這些「同花順」的特價肉品一條龍全掃光。

原PO貼出推車內放滿了各種促銷牛肉的照片，表示將回家放冷凍，要吃實在解凍一樣新鮮，她開心直呼，「精打細算主婦的小確幸！」另外，原PO也分享，通常晚上8點後，較容易買到打折商品，而且要盡量選「開在傳統市場旁的全聯」，更有機會遇到特價。

貼文一出，引來不少網友羨慕表示，「8點我們這邊只剩貨架了」、「那家分店附近鄰居都是素食來的嗎？好多打折肉品」、「6折好難，每次8折就會有人先掃了...」、「一看到6折我也會默默的拿個幾盒回家凍起來」。不過也有網友提醒，6折8折雖然是好康價，但建議即期品還是越快吃掉越好，尤其肉類買回家放冷凍又退冰，可能讓品質再變化一次。

(中時新聞網)