搜尋與廣告業巨頭谷歌公司周四宣布，已完成收購健身追蹤平台Fitbit的交易，儘管美國與澳洲的競爭監管機構仍將繼續調查這筆21億美元的交易。

美國司法部去年10月就Alphabet旗下谷歌公司的搜尋與搜索廣告業務涉嫌違反反托拉斯法提起訴訟。司法部周四在提到這個谷歌收購Fitbit的交易時表示，該部門尚未決定是否對其採取強制行動。

澳洲競爭與消費者委員會主席Rod Sims表示，視我們的調查結果而定，我們將考慮是否對此事採取法律行動。

在尚未獲得反托拉斯監管批准的情況下，企業就完成大筆交易的情況並不常見。

此前谷歌在同意限制使用客戶健康數據的方式後，上個月獲得歐盟反托拉斯監管機管批准對Fitbit收購。

谷歌在官網方表示：「我們已經與全球監管機構合作，採取能維護消費者隱私期望的方法，包括一系列具約束力的承諾，能確保Fitbit用戶的健康數據不會用於谷歌廣告，並將這些數據與其他谷歌廣告數據分開」。

谷歌表示Fitbit擁有2900萬個活躍用戶。該公司料將保留Fitbit約1800個員工。

(時報資訊)