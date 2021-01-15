幼兒園小朋友體驗消防員體能訓練項目。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田區幼兒園小朋友參加防火防災宣導活動。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田區幼兒園小朋友參加防火防災宣導活動。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

為推廣防火防災教育，台南市政府消防局第2大隊官田消防分隊15日於西拉雅國家風景管理處辦理宣導活動，邀轄區幼兒園200多名小朋友體驗消防員救災工作，加入趣味有獎徵答，加深小朋友防火防災觀念。

消防防災意識從小扎根培養，官田消防分隊宣導活動內容特別針對學齡前兒童所設計，以唱唱跳跳的方式取代較傳統方式的課堂授課；內容包含地震災害預防、預防一氧化碳中毒、CPR急救教育及小小消防員工作體驗。

小森林成長幼兒園園長許靜宜表示，今年是第2次參加消防單位所舉辦的消防防災宣導及體驗活動，小朋友們都非常高興且熱情。寓教於樂非常適合幼兒園的小朋友，除了防災意識從小扎根培養起，並將這些防災新知觀念帶回家裡，這是非常棒的防災推廣方式。

官田消防分隊分隊長沈瑞益表示，防災人人有責不分年齡，針對不同族群的對象也要設計適合的宣導方式，希望小朋友返家後可以告知父母親防災觀念，進而達到傳達的目的。

(中時 )