智慧型手機當前已經成為許多人出門必備行動設備，此外也會兼任隨手拍的相機，用來捕捉日常生活中，甚至是工作上重要的場景。蘋果近日在官網上分享了全球各地攝影愛好者利用iPhone 12全系列在各種場景下紀錄的一瞬間，展現了iPhone 12系列在不一樣的環境條件下都同樣令人驚豔的攝影性能。
本次蘋果在官網分享的iPhone 12所拍攝的照片，涵蓋了夜間人像、夜間星空攝影、城市一景與水面倒影、高對比環境、美食、黑白攝影、眼部近景、還有建築大景等，全都令人眼睛為之一亮，透過這些攝影玩家與他們手中的iPhone 12系列手機，讓全球各地的網友們在疫情陰霾下，彷彿可以藉由他們的照片，感受攝影當下他們的眼睛所看見的感動，情感的靠近有如瞬間縮小了物理空間上的距離。
蘋果在2020年底推出的iPhone 12系列共有四款，其中iPhone 12 與 iPhone 12 mini 的雙相機系統配備大尺寸超廣角相機和全新廣角相機，具有 ƒ/1.6 光圈，可提供額外 27% 的光線，讓低光源環境中所拍攝的照片與影片品質更為提升。兩款機型還引進全新的運算攝影功能，包括所有相機上的「夜間」模式與更快速的深度融合技術，任何環境下都能讓照片拍得更好看。也支援智慧型 HDR 3 運用機器學習技術，透過智慧方式調整照片的白平衡、對比度、質地與飽和度，不需手動調校就能展現生動自然的影像。
iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 上經過重新設計的專業級相機系統配備超廣角、廣角與望遠相機，可提供使用者更多創意控制，覆蓋更多元的拍攝場景與環境。iPhone 12 Pro Max 配備 65 公釐焦距的望遠相機，進一步提升專業級相機的使用體驗，並提供 5 倍光學變焦範圍，以及先進的廣角相機，具備面積增大 47％ 的感光元件，具有 1.7 微米像素，在低光源環境中拍攝表現可大幅提升 87％。光學雷達掃描儀也為 Pro 機型帶來先進功能，包括在低光源場景下的自動對焦速度最快可達六倍，並支援夜間人像模式。
(科技)
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