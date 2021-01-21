智慧型手機當前已經成為許多人出門必備行動設備，此外也會兼任隨手拍的相機，用來捕捉日常生活中，甚至是工作上重要的場景。蘋果近日在官網上分享了全球各地攝影愛好者利用iPhone 12全系列在各種場景下紀錄的一瞬間，展現了iPhone 12系列在不一樣的環境條件下都同樣令人驚豔的攝影性能。

本次蘋果在官網分享的iPhone 12所拍攝的照片，涵蓋了夜間人像、夜間星空攝影、城市一景與水面倒影、高對比環境、美食、黑白攝影、眼部近景、還有建築大景等，全都令人眼睛為之一亮，透過這些攝影玩家與他們手中的iPhone 12系列手機，讓全球各地的網友們在疫情陰霾下，彷彿可以藉由他們的照片，感受攝影當下他們的眼睛所看見的感動，情感的靠近有如瞬間縮小了物理空間上的距離。

左至右分別是以 iPhone 12 Pro 拍攝（拍攝者Abdullah Shaijie，科威特）、以 iPhone 12 Pro Max 拍攝（拍攝者Calogero Agrò，義大利）。（摘自蘋果官網）

左至右以 iPhone 12 Pro 拍攝（拍攝者Abdullah Shaijie，科威特）、以 iPhone 12 Pro 拍攝（拍攝者Ikuchika Aoyama，日本）。（摘自蘋果官網）

左至右以 iPhone 12拍攝（拍攝者Nilay Örnek，土耳其）、以 iPhone 12 mini 拍攝（拍攝者Andrey Glazunov，俄羅斯）。（摘自蘋果官網）

左至右以 iPhone 12 mini 拍攝（拍攝者Matti Haapoja，加拿大）、以 iPhone 12 Pro Max 拍攝（拍攝者Neal Kumar，美國）。（摘自蘋果官網）

左至右以 iPhone 12 Pro 拍攝（拍攝者Ikuchika Aoyama，日本）、以 iPhone 12拍攝（拍攝者Bahar Akıncı，土耳其）。（摘自蘋果官網）

左至右以 iPhone 12 mini 拍攝（拍攝者Joe Panpiansin，泰國）、以 iPhone 12 Pro 拍攝（拍攝者Sarah M. Lee，英國）。（摘自蘋果官網）

以 iPhone 12 Pro Max 拍攝（拍攝者Hélène Hadjiyianni，法國）。（摘自蘋果官網）

以 iPhone 12 Pro Max 拍攝（拍攝者Rohit Vohra，印度）。（摘自蘋果官網）

以 iPhone 12 拍攝（拍攝者Bo Liu，中國大陸）。（摘自蘋果官網）

以 iPhone 12 Pro Max 拍攝（拍攝者Pieter de Vries，澳洲）。（摘自蘋果官網）

蘋果在2020年底推出的iPhone 12系列共有四款，其中iPhone 12 與 iPhone 12 mini 的雙相機系統配備大尺寸超廣角相機和全新廣角相機，具有 ƒ/1.6 光圈，可提供額外 27% 的光線，讓低光源環境中所拍攝的照片與影片品質更為提升。兩款機型還引進全新的運算攝影功能，包括所有相機上的「夜間」模式與更快速的深度融合技術，任何環境下都能讓照片拍得更好看。也支援智慧型 HDR 3 運用機器學習技術，透過智慧方式調整照片的白平衡、對比度、質地與飽和度，不需手動調校就能展現生動自然的影像。

iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 上經過重新設計的專業級相機系統配備超廣角、廣角與望遠相機，可提供使用者更多創意控制，覆蓋更多元的拍攝場景與環境。iPhone 12 Pro Max 配備 65 公釐焦距的望遠相機，進一步提升專業級相機的使用體驗，並提供 5 倍光學變焦範圍，以及先進的廣角相機，具備面積增大 47％ 的感光元件，具有 1.7 微米像素，在低光源環境中拍攝表現可大幅提升 87％。光學雷達掃描儀也為 Pro 機型帶來先進功能，包括在低光源場景下的自動對焦速度最快可達六倍，並支援夜間人像模式。

(科技)