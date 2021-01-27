34歲大陸女星楊冪擁有甜美臉孔及精湛演技，以電視劇《宮》、《三生三世十里桃花》及電影《小時代》系列等作品走紅，並晉升戲劇女神，與劉亦菲、黃聖依、王珞丹一起受封「4小花旦」稱號。楊冪近日以一身復古造型登上直播活動，光是一穿上惹火剪裁的禮服就辣翻全場。

楊冪目前擔任雅詩蘭黛品牌全球代言人，她日前昨晚驚喜現身直播活動，現場替粉絲們帶萊一場精彩的「冪式美妝solo show」，除了公開自己的愛用品，也傳授不少獨家的化妝技巧。

楊冪再次解鎖了火辣造型，她選穿一襲黑色長裙搭配絲緞手套，修身的剪裁相當考驗身材，一秒襯托出她纖瘦的柳葉腰，胸前的Y字設計更讓酥胸若隱若現，最後點綴上鑽石首飾增加氣場，看起來明艷動人，舉手投足都散發優雅嫵媚的復古感，後台寫真一曝光就吸引大票粉絲的目光。

楊冪從童星出道，在影視事業方面表現亮眼，不僅戲劇邀約不斷，近年更積極登上各大綜藝節目，包含辯論類《奇葩說》、《脫口秀反跨年》，現場展現直率精闢的全方位形象，被譽為「流量女王」、「收視女神」，是人氣越來越旺的女星。