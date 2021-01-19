民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，當天傳出王浩宇人在綠島，僅透過臉書「我是中壢人」表達感謝，個人臉書則關閉部分功能。昨（18）日深夜至今日凌晨，王浩宇又突然連PO三篇文章，除分享自己的心情外，也透露將免費贈送除臭襪給所有的消防員、義消，並轉貼魏筠替他加油打氣的長文，寫下「謝謝魏筠。我們一起找回，那一年的熱情。」

王浩宇遭罷免後，遠離台北，第一時間傳出他人在綠島，並在臉書「我是中壢人」表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」。隨後傳出他有意參選台北市港湖區議員，也僅透過簡訊簡單回應，「連自己都沒聽說」。

昨日深夜他在個人臉書指出，自己在台東都蘭被媒體直擊，「是因為這裡就像我第二個家」，國中時曾住過一個月，會到都蘭不只有小時候的玩伴，更能遠離都市的紛擾跟喧囂，只要工作煩躁就回去待幾天看海，重點是：這裡真的是超美的，也歡迎大家有機會可以到都蘭走走。

王浩宇透露自己在都蘭被媒體直擊。（圖／摘自王浩宇臉書）

1月19日消防節，王浩宇也預告，夥伴生活將免費贈送除臭襪給所有的消防員、義消，每個門市119雙（或全台3000雙）送完為止！

此外，曾代表民進黨投入桃園市議員選戰的魏筠，昨在臉書寫下長文，給進入體制的自己，在變成迂腐之前都不可以忘記「2014的我是中壢人--王浩宇」，對抗邪惡都會受傷，大家一起受傷但不孤單。魏筠坦言，王浩宇爭議很大，但也反問「王浩宇真的有這麼糟嗎？糟到被罷免」。

對於魏筠的喊話，王浩宇表示謝謝，並說「我們一起找回，那一年的熱情。」

被媒體直擊在都蘭， 是因為這裡就像我第二個家。 國中時曾在這裡住過一個月，來這裡不只有小時候的玩伴，更能讓我遠離都市的紛擾跟喧囂，只要工作煩躁就回來待幾天看海，重點是：這裡真的是超美的。 有機會，歡迎大家也來走走。 由王浩宇發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)