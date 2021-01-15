昨(14日)中天政論節目《正常發揮》再度登上YouTube發燒榜第2名，這也是《正常發揮》連續入榜的第6天，主持人王又正及來賓陳揮文在昨晚的節目當中，質疑陳時中部長對各類談話性節目是否存有雙標？並許願希望陳時中部長來上《正常發揮》，一同來探討何謂「因為惡意」、「沒關係」等不同說法。

針對部長的雙標，網友們則在聊天室刷一排力挺：「又正，現在的政府是，有關係就沒關係，沒關係就有關係」、「又正委屈了！加油！」、「又正，常常請揮文上正常發揮，可以讓我們清晰瞭解民情，而且揮文敢言，對中天不離不棄百姓們，和正義的又正」更有網友跟著許願陳時中部長能坐下來與大家好好地聊一聊。

中天電視《正常發揮》左/陳揮文、右/王又正。(圖/中天新聞提供)

這是《正常發揮》連續登上YouTube發燒排行榜的第6天，單集觀看人數衝破6萬，王又正說：「要連續6天登上發燒榜其實很不容易，這是你我共同達成的成就，我很感謝大家，也希望大家繼續聽我們說話、繼續支持正義的聲音，讓更多人聽見不一樣的聲音。」

無獨有偶，中天新聞當家主播盧秀芳的《盧秀芳中天辣晚報》，昨(14日)晚也進入YouTube發燒影片第16名，邀來台北市議員徐巧芯、國民黨文傳會副主委黃子哲、以及中天主播洪淑芬一起吃播，其中，應網友許願敲碗一起加入吃播主播洪淑芬，才跟著追雪熱潮登完合歡山回來，洪淑芬除了開心回應：「謝謝秀芳姐讓我蹭個飯！」更是誠意滿滿帶來第一手精彩又夢幻的雪景直擊，分享給《盧秀芳中天辣晚報》，讓網友們興奮留言：「淑芬終於來中天辣晚報做客了！」「期待看淑芬爬山的模樣」、「淑芬上合歡山，鼻子都凍紅了！」《盧秀芳中天辣晚報》自從改變型態播出，每晚邊聊新聞邊吃好料，獲得網友廣泛好評，每晚都在期待「今晚會看到盧秀芳吃什麼好料呢？」

(中時新聞網)