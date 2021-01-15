活塞球星羅斯也展示自己的新春版簽名鞋款。(adidas提供)

「新年新願，想要就做！」adidas新春系列推出包括Harden Vol.5、D Rose 11、D.O.N. Issue #2等簽名籃球鞋及運動服飾，以充滿年味與東方元素的運動潮流裝備，陪伴消費者迎接新年。並邀請旗下簽約NBA球星哈登(James Harden)、羅斯(Derrick Rose)率先演繹新春風格造型，領頭展現各式「新年新願」。

adidas Basketball新春系列以代表歡樂、好運的貔貅為設計靈感，將錢幣圖騰融入經典球星簽名籃球鞋Harden Vol.5、D Rose 11、D.O.N. Issue #2與系列服飾中，期待能在新的年度發光發熱、大展宏圖。

甫跳槽籃網的明星後衛哈登全新第5代簽名鞋款新春款式搶先重磅登台，異材質拚接鞋面點綴新年專屬圖案，呼應哈登場下的時尚風格；搭載LIGHTSTRIKE與BOOST雙中底科技，鞋底採用精密計算紋路設計的橡膠大底，在嶄新的一年，也能繼續橫掃球場！

活塞「飆風玫瑰」羅斯也穿上應景喜氣紅色長袖上衣，腳踩新春限定版D Rose 11，黑色搭配艷紫色細節點綴，並將貔貅圖騰揮灑於LIGHTSTRIKE中底，許願2021場上別有作為、大展宏圖！

爵士明星射手米契爾簽名戰靴D.O.N. Issue #2也一同換上喜氣新裝，黑色鞋面拼接皮革與透氣網布，BOUNCE中底與鞋墊則壓印滿版新年圖騰。adidas Basketball也同步推出系列籃球服飾，將象徵招財進寶的貔貅圖騰及球星專屬LOGO點綴於服飾細節，期待在新年持續開拓新氣象。

(中時 )